Чиновники Прикамья стали чаще уведомлять о возникающих конфликтах интересов

Среди нарушений антикоррупционного законодательства, допущенных чиновниками в Пермском крае, наибольшее число (102 факта, или 63% от общего числа выявленных) связано с предоставлением неполных или недостоверных сведений о доходах и расходах.

На втором месте — нарушения запретов и ограничений (43 факта, 26,7%). На третьей позиции — несоблюдение требований об урегулировании конфликта интересов, на которые пришлось 16 нарушений, или 10% от общего объема выявленных. Такие данные привел начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора Пермского края Максим Попов на заседании региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

По данным господина Попова, в этом году выросло количество уведомлений о конфликте интересов. Всего об этом сообщили 78 должностных лиц (в 2021 году было 49). Среди них — руководители исполнительных органов государственной власти и их заместители, а также главы муниципальных образований.

Максим Попов подчеркнул, что по всем выявленным нарушениям принимаются меры реагирования. В частности, в связи с многочисленными нарушениями в предоставлении сведений о доходах и расходах были досрочно прекращены полномочия депутата одного из муниципалитетов. Правомерность обращения губернатора была подтверждена судебной инстанцией.

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров отметил, что надзорное ведомство активно сотрудничает с региональными властями по вопросам выявления и профилактики коррупционных нарушений. В том числе на системной основе проводятся проверки соблюдения антикоррупционных ограничений и запретов. По словам прокурора, в 2022 году были выявлены единичные случаи нарушения запрета пользоваться иностранными финансовыми инструментами, к которым относится и цифровая валюта, в частности биткоины. Также в результате проведения контроля за расходами в отношении одного из служащих в суд направлен иск об обращении в доход государства автомобиля, не указанного в декларации. В настоящее время заявление находится на рассмотрении в суде.