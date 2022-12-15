На тюменской трассе столкнулись «ГАЗель» и «КамАЗ», один человек погиб

На 119-м км федеральной автодороги Тюмень-Омск под Заводоуковском произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД по Тюменской области, на трассе столкнулись «ГАЗель» и «КамАЗ».
По предварительным данным, «ГАЗель» выехала на встречную полосу. 22-летний водитель, предварительно житель Челябинска, скончался. 40-летний водитель «КамАЗа» получил в ДТП ушибы. «На месте аварии работают инспекторы ДПС. Движение по федеральной автодороге частично ограничено. Организовано реверсивное движение по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движением вручную», — прокомментировали в ГИБДД.
Инспекторы рекомендуют водителям быть внимательнее на федеральных автодорогах, выбирать безопасную скорость, учитывая дорожные и погодные условия. В последние дни аварийная обстановка на трассах обострилась.