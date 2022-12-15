В Тюмени оштрафовали мужчину, напавшего на полицейского

Центральный районный суд Тюмени оштрафовал на 15. тыс. руб. 46-летнего Сергея Клименко, признанного виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

Суд установил, что 9 сентября мужчина, нарушал общественный порядок в аэропорту Рощино — выражался нецензурной бранью в отношении окружающих.

Полицейские решили доставить его на медицинское освидетельствование, и по дороге в диспансер мужчина схватил полицейского рукой за горло, «причинив последнему физическую боль и телесное повреждение» — ссадины, а также порвал его форму.

Сергей Клименко принес потерпевшему извинения. «Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, их общественную опасность и личность Клименко, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. руб.», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

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