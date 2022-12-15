Александр Бастрыкин поручил проверить вечеринку, устроенную педагогом для учеников

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад о вечеринке учителя со школьниками в Новосибирской области. Об этом рассказали в ведомстве.

Как рассказали в СКР, в эфире одной из телевизионных программ сообщалось о том, что в Новосибирской области школьный учитель организовал мероприятие для школьников с алкоголем и запрещенными препаратами. Кроме того, по утверждению родителей учеников, на вечеринке дети позировали на фото с запрещенной символикой.

По информации «Газеты.ру», учитель разослал детям приглашения на вечеринку к себе домой. Пришли два десятка школьников из шестого, восьмого, девятого и одиннадцатого классов. Ночью домой к педагогу приехали родители одной из учениц, которые забрали дочь и вызвали полицию. Педагог подтвердил, что на вечеринке школьники пили и курили электронные сигареты, однако, по его словам, он на тот момент уже не был их учителем: незадолго до этого педагог уволился.

Стражи порядка выписали мужчине административный протокол по статье о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя. Он принес извинения родителям бывших учеников.

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Илья Николаев