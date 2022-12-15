Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали победу в последнем домашнем матче 2022 года

Две сибирские команды встретились в перенесенном матче 14-го тура российской мужской волейбольной Суперлиги. Новосибирский «Локомотив» принимал красноярский «Енисей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Первый сет выиграли гости с отрывом в два очка. Но затем хозяева уверенно взяли три сета подряд. Итоговый счет – 3:1 (26:28, 25:18, 25:19, 25:15). Наибольшее число очков – 25 – в «Локомотиве» набрал сербский диагональный Дражен Лубурич.

Это был последний домашний матч «Локомотива» в этом году. После победы над «Енисеем» он остался на пятом месте в турнирной таблице Суперлиги с 25 очками. «Енисей» идет девятым (15 очков).

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Валерий Лавский