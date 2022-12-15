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Коммерсантъ FM
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Губернатор Приморья предложил ввести обязательное СМС-информирование о ЧС

Глава Приморского края Олег Кожямяко заявил о необходимости корректировки нормативно-правовых актов, обязывающих операторов связи безвозмездно оповещать население о чрезвычайных ситуациях через СМС-рассылку. С таким предложением чиновник выступил на совещании по итогам деятельности системы по ликвидации и предупреждению ЧС в 2022 году, прошедшего в Улан-Удэ под председательством главы МЧС России Александра Куренкова.

«Опыт показал, что люди наиболее оперативно реагируют на СМС-оповещение. Не всегда жители слышат звуки сирен, смотрят телевизор, где транслируется информация о ЧС. И важно, чтобы такой вид оповещения, как СМС-рассылка, входил в обязательную систему оповещения»,— цитирует губернатора Приморья его пресс-служба.

Господин Кожемяко пояснил, что во время учений в регионе многие операторы отказались от рассылки оповещений, в связи с чем люди не получили «нужной информации».

По словам прокурора края Сергея Столярова, причиной гибели 8 человек из-за тайфуна Hinnamnor, обрушившегося на регион в сентябре, стало «ненадлежащее оповещение людей».

Напомним, тайфун Hinnamnor достиг Приморья 6 сентября. Сильные дожди привели к наводнениям на значительной части территории региона. По данным правительства края, было нарушено дорожное сообщение с 45 населенными пунктами.

Алексей Чернышев, Владивосток, Андрей Сапожников

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