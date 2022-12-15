Politico: ЕС и НАТО выпустят заявление с призывом к России покинуть Украину

В ближайшее время Евросоюз и НАТО выпустят совместное заявление, в котором призовут Россию к немедленному выводу вооруженных сил с территории Украины, а также пообещают украинским властям абсолютную поддержку, сообщает Politico со ссылкой на источники. Декларация разрабатывалась представителями организаций больше года.

«Хотя текст в целом ничем не примечательный, его официальный выпуск стал бы значительным дипломатическим достижением, учитывая месяцы, которые потребовались для его составления»,— оценили документ журналисты издания, ознакомившиеся с его фрагментом.

Отмечается, что основной причиной задержки выпуска декларации стали противоречия между Турцией и Кипром. Помимо украинской темы, в тексте также фигурирует проблема «растущей напористости политики Китая». По данным Politico, представители ЕС и НАТО выступят с настоящим заявлением или на следующей неделе, или в начале 2023 года.

Призывы к прекращению боевых действий на Украине и переходу к переговорному процессу, а также тезисы о гарантиях поддержки украинской армии, содержатся в большинстве деклараций европейских органов власти, опубликованных после 24 февраля этого года. С подобными заявлениями представители ЕС выступали еще в 2014-2015 годах, после начала боевых действий на востоке Украины.

Андрей Сапожников