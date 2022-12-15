Двое человек пострадали в результате крупного пожара на промплощадке в Ангарске

Крупный пожар произошел на технологической установке промплощадки Ангарской нефтехимической компании (АНХК, дочерняя структура «Роснефти»). По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в результате происшествия пострадали двое человек, они доставлены в медсанчасть №36

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, сообщение о происшествии на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе поступило в дежурные службы в 6:00 местного времени. В 08:18 пожар был локализован на площади 2,5 тыс. кв м. На тушение привлечено 106 человек и 28 единиц техники.

«Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет», - сообщил губернатор. Мэр Ангарского округа Сергей Петров сообщил, что на предприятии создана комиссия по выяснению причин случившегося.

Установление обстоятельств произошедшего поставлено на контроль прокуратурой региона. Начата проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности.

В конце ноября сообщалось о возгорании на технической установке теплообменника промплощадки АНХК.

АНХК - крупнейшее предприятие Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии.

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Анна Егорова