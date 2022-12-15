В Чувашии полностью восстановили прерванное полнедели назад электроснабжение

Глава Чувашии Олег Николаев вечером в среду, 14 ноября, сообщил о завершении работ по восстановлению электроснабжения, прерванного в воскресенье в результате ледяного дождя и снегопада.

«Энергоснабжение восстановлено на всей территории Чувашской Республики»,— написал он в своем Telegram-канале.

Последними подключили два села в Урмарском районе - Хоруй и Ичеснер-Атаево, в которых проживают 199 человек. Жители без электричества оставались с воскресенья, 11 ноября.

Тогда, по данным властей, отключение сначала произошло в 90 населенных пунктах с населением более 26 тыс. человек. Через сутки, 12 декабря, без электричества находились уже 138 населенных пунктов в 13 муниципальных образованиях республики. К 12:00 13 декабря сообщалось о 12 обесточенных муниципальных образованиях с населением свыше 14 тыс. человек. К 06:00 14 декабря, по сообщению господина Николаева, осталось подключить 11 населенных пунктов в двух муниципальных образованиях (Ибресинский, Урмарский), где проживают более 1,4 тыс. человек. Электричество им дали к концу дня.

Как пояснял глава республики, произошло «большое количество обрывов» в том числе на сетях 10 кВ и 6 кВ. В «Чувашэнерго» был объявлен особый режим. Были привлечены аварийно-восстановительные бригады из соседних регионов: Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областей и Мордовии. В расчистке линий ЛЭП от поваленных и угрожающих падением деревьев в труднопроходимой лесистой местности участвовала аэромобильная группировка ГУ МЧС по Чувашии.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"