Россия разместит станцию ГЛОНАСС в Венесуэле

В рамках заседания межправительственной комиссии России и Венесуэлы в Каракасе стороны подписали контракт на размещение измерительной станции ГЛОНАСС на территории Венесуэлы. Строительством объекта спутниковой системы займется «дочка» «Роскосмоса».

Документ был подписан Юрием Роем, гендиректором АО «Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения"», и Адольфо Хосе Годой Перниа, главой Боливарианского агентства по космической деятельности (ABAE).

Как передает «РИА Новости», правительственные делегации двух стран также подписали соглашения о сотрудничестве в области морского транспорта, информационных технологий, здравоохранения и таможенного регулирования.

Соглашение по цифровому развитию также было подписано коммерческим банком «Еврофинанс Моснарбанк» и Главным национальным управлением Венесуэлы по криптоактивам (SUNACRIP).

В конце ноября стало известно, что главный туристический оператор Венесуэлы Venezolana de Turismo планирует открыть офис в России. Ранее Минфин США ослабил санкции против Венесуэлы, разрешив американской Chevron и ее «дочкам» добывать в республике нефть.

Андрей Сапожников