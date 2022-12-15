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Коммерсантъ FM
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Мечта из двух букв

Как Louis Vuitton продолжает завоевание Парижа

В самом центре французской столицы, напротив универмага Samaritaine и отеля Cheval Blanc, люксовый гигант Louis Vuitton представил новое культурно-кулинарное пространство LV Dream: мечтами здесь кормят, их здесь же продают и рассказывают, как и кем они создавались. А через год на этом же самом месте начнется стройка еще одной мечты — первого отеля Louis Vuitton. 

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Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Цао Фэй. «Мистер Луи» 3D-анимация, 2021

Цао Фэй. «Мистер Луи» 3D-анимация, 2021

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Портрет юного Луи Виттона

Портрет юного Луи Виттона

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Алекс Кац. «Гастон-Луи, Джордж и Луи», 2021

Алекс Кац. «Гастон-Луи, Джордж и Луи», 2021

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

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Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Цао Фэй. «Мистер Луи» 3D-анимация, 2021

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Портрет юного Луи Виттона

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Алекс Кац. «Гастон-Луи, Джордж и Луи», 2021

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Люди из мира моды знают адрес 2, rue du Pont-Neuf не понаслышке. Последнее время здесь находится штаб-квартира Louis Vuitton, которую то и дело открывают для интервью и презентаций, и захватывающие виды с террасы на парижские крыши, Сену, Эйфелеву башню облетают мировые соцсети. Исторически тут располагался универмаг La Belle Jardiniere («Прекрасная садовница») — старейший из всех столичных универмагов, открытый аж в 1824 году, но до наших дней не доживший. Весь Париж стекался сюда за недорогой одеждой. На месте почившего старца в 1970-х открылась Castorama — рай для строителя и домашнего умельца, ну а с проектом отеля Cheval Blanc, который тоже принадлежит группе Louis Vuitton, Бернар Арно положил глаз на соседнее здание, и в итоге сюда переехал центральный офис корпорации. С точки зрения имиджа — невероятно престижно. С точки зрения бизнеса — дико затратно.

Слухи о том, что Louis Vuitton подыскивают место для будущего отеля, давно гуляли по Парижу. И вот генеральный директор компании Мишель Бюрк подтвердил их в интервью изданию WWD. Здание, которое занимает офис, будет трансформировано в отель с «самым красивым видом в мире» общей площадью 37 тыс. кв. м. Проект также предполагает открытие крупнейшего в мире магазина бренда. Словом, примерно тот же тандем, что и у Cheval Blanc и Samaritaine. Но родственникам не стоит беспокоиться о конкуренции. В компании утверждают, что «это будет совершенно иной опыт, в своем сегменте и со своими собственными услугами». По словам генерального директора, определяющую роль в принятии решения сыграла экология: «С экологической точки зрения неправильно, что большую часть времени эти здания заняты людьми всего на 20%». Самый оптимистичный срок открытия нового комплекса — 2028 год.

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Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Вирджил Абло. Багаж Cotteville 40 Канва Monogram, 2022

Вирджил Абло. Багаж Cotteville 40 Канва Monogram, 2022

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Сумка из кожи Neverfull, около 1890 г.

Сумка из кожи Neverfull, около 1890 г.

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Лоуренс Вайнер. Keepall 50 с плечевым ремнем, 2021

Лоуренс Вайнер. Keepall 50 с плечевым ремнем, 2021

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Джеф Кунс. Шелковый шарф, 2017

Джеф Кунс. Шелковый шарф, 2017

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Рэи Кавакубо. Сумка-тоут MM с отверстиями, 2014

Рэи Кавакубо. Сумка-тоут MM с отверстиями, 2014

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Донна Хуанка. Сумка Capucines MM из колаборации ArtyCapucines

Донна Хуанка. Сумка Capucines MM из колаборации ArtyCapucines

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

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Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Вирджил Абло. Багаж Cotteville 40 Канва Monogram, 2022

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Сумка из кожи Neverfull, около 1890 г.

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Лоуренс Вайнер. Keepall 50 с плечевым ремнем, 2021

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Джеф Кунс. Шелковый шарф, 2017

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Рэи Кавакубо. Сумка-тоут MM с отверстиями, 2014

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Донна Хуанка. Сумка Capucines MM из колаборации ArtyCapucines

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

А пока на разогреве у будущего отеля выступает гибридный проект LV Dream. Открывается он выставочной галереей. Иммерсивная и яркая выставка, разбитая на девять залов, лихо скачет по главам 160-летней истории Louis Vuitton, рассказывая, как деревянный багажный сундук стал не просто модным аксессуаром, но и произведением декоративного искусства. К нему приложили руку большие дизайнеры и художники. Зал «Мир Louis Vuitton по версии Рей» посвящен Рей Кавакубо, основательнице Сomme des Garsons и автору двух капсульных коллекций бренда (Party Bags, 2008 и Bags with holes, 2014). Следом — выход сумок из серии Artycapucine. Из года в год современные художники проделывают арт-эксперименты с культовой сумкой Capucine, выпуская лимитированные авторские модели. Премьерой бренд-шоу стали два ранее никогда не выставлявшихся портрета самого Луи Виттона в исполнении Алекса Каца и Mister Cartoon. Вход на выставку бесплатный, по предварительной записи.

Вторая часть проекта LV Dream — кафе и шоколадная лавка Максима Фредерика. Молодой шеф-кондитер собрал все возможные призы и почести в своей отрасли, работал в La Meurice и George V, а теперь перешел в Cheval Blanc. Но слаще всех конфет здесь открыточный вид на Pont Neuf, «новый мост» (новый он, для сведения, еще с 1606 года), под которым бежит Сена.

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Кафе шеф-кондитера Максима Фредерика

Кафе шеф-кондитера Максима Фредерика

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Шоколатерия шеф-кондитера Максима Фредерика

Шоколатерия шеф-кондитера Максима Фредерика

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

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Кафе шеф-кондитера Максима Фредерика

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Шоколатерия шеф-кондитера Максима Фредерика

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Фото: Courtesy of Louis Vuitton

Мария Сидельникова

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