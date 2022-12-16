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100 лет назад в Нижнем Новгороде прошел Всероссийский съезд физиков

Зарубежные делегаты не смогли прибыть на съезд

Всероссийский съезд физиков открылся в здании нижегородского губпрофсовета. Съезд открыл председатель оргкомитета профессор Нижегородского государственного университета В. К. Лебединский. Почетным председателем съезда избран О. Д. Хвольсон, его заместителем — А. П. Афанасьев. Председателем съезда избран профессор-химик московского университета И. А. Каблуков, товарищами председателя — профессора Вейнберг, Петровский, Романов, Аркадьев.

Иван Алексеевич Каблуков (слева)

Иван Алексеевич Каблуков (слева)

Фото: Иван Шагин / РИА НОВОСТИ

Иван Алексеевич Каблуков (слева)

Фото: Иван Шагин / РИА НОВОСТИ

Открывая съезд, профессор И. А. Каблуков во вступительной речи поблагодарил съезд за избрание его председателем и указал на настоятельную неотложную необходимость единения между работниками физики и химии, которое уже вылилось в ряд новых идей в науке.

На съезд обещали прибыть представители Германии и Латвии, но оказалось, что они не могут въехать в Россию. Правда, Германия опубликовала в специальных журналах сообщение о съезде.

Профессор Ю. В. Вольфсон на первом заседании съезда доложил отчет о деятельности русской ассоциации физиков со времени 2-го Всероссийского съезда физиков. В ассоциацию входит 17 научных обществ и институтов 10 городов России. Он доложил съезду о потерях, которые понесла физика в отчетное время, о материальных условиях, в которых ассоциации приходилось вести свою работу.

На первом же заседании съездом был заслушан доклад проф. Вульфа «Наука и техника».

Съезд разбился на три секции: чистой физики, электро- и радиотехники и космической физики.

После первого заседания участники съезда и гости слушали радиоконцерт центральной радиотелефонной станции Наркомпочтеля.

Накануне открытия съезда участники его ознакомились с Нижегородской ярмаркой.

Съезд возбудил большой интерес среди местных работников науки, техники и просвещения. Зал заседания съезда буквально переполнен инженерами, врачами, учителями.

Корреспонденция нижегородского корреспондента В. Илларионова о съезде физиков была опубликована в «Известиях» 20 сентября 1922 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

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