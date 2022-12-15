Маленький червячок развеивает сомнения

Японская биотехнологическая компания Hirotsu Bio Science сообщила, что разработала первый в истории тест, который позволит обнаруживать рак поджелудочной железы на ранней стадии. Тест основан на поразительной способности одного из видов нематод распознавать химические вещества.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Volker Kern / NASA / Getty Images Фото: Volker Kern / NASA / Getty Images

Зовут эту нематоду Caenorhabditis elegans, в переводе с греческого и латинского — «новая палочка изящная». Маленькое существо, миллиметр длиной, совершенно прозрачное, живет свободно в почве, богатой бактериями, ими и питается.

Изящные палочки — знаменитость в биологии: это первый организм, чей геном был полностью секвенирован. И вообще это популярный объект для разного рода лабораторных экспериментов: живучий, быстро размножающийся и удобный для исследования.

Такааки Хироцу, гендиректор Hirotsu Bio Science, говорит, что его компания разработала уже второй, более совершенный тест для выявления рака поджелудочной железы — и в этом тесте не химия, а живой организм отвечает на вопрос, высок ли у человека риск заболеть этим раком.

В отличие от многих других злокачественных новообразований рак поджелудочной железы только случайно удается обнаружить на ранней стадии болезни. Этот вид рак плох еще и тем, что выживаемость больных очень невелика. Рак поджелудочной железы сравнительно редок, но больные испытывают чрезвычайно сильные мучения. Поэтому задача, которую, как он говорит, решил Хироцу, чрезвычайно важна для медицины.

Но Хироцу решил ее не в медицинском, а скорее в коммерческом смысле. Его тест можно купить примерно за $500 просто в магазине. Это вторая версия теста, первая вышла в 2020 году и неплохо себя зарекомендовала. Тест очень простой: нужно немного мочи человека, и, если в ней содержится даже намек на вещества, которые выделяет опухоль поджелудочной железы, нематоды их почуют. Примерно 250 тыс. человек уже купили тесты Hirotsu, 5–6% из протестированных образцов нематоды сочли подозрительными. Результаты медицинского исследования этих людей компании неизвестны.

На сей раз нематода C. elegans еще и генетически модифицирована, так что ее чувствительность еще повысилась.

«У приборов нет ни единого шанса против нематод,— уверен Хироцу,— и мы работаем над тем, чтобы сделать тесты для других видов рака, например, гепатокарциномы или злокачественных новообразований матки и молочной железы».

Ольга Грибова