Челнинский дилер грузовиков Man получил в управление российскую «дочку» производителя

Производитель грузовиков и автобусов Man, входящий в группу Traton германского автоконцерна Volkswagen, передал 100% долей своей российской «дочки» — ООО «Ман трак энд бас Рус» (Москва) дилеру из Набережных Челнов ООО «Ман трак Челны». Об этом сообщил «Интерфакс».

Издание отмечает, что согласно данным реестра, 100% долей российской «дочки» Man находятся в залоге у иностранных юрлиц группы Traton SE.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», 99% в ООО «Ман трак Челны» принадлежат Марине Дубовой, которая владеет более половины уставного капитала ООО «Ман трак энд бас Рус». 1% в челнинском предприятии принадлежит Диане Гарифуллиной.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"