«Полтора года назад я побывал на могиле Татищева»

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел последнее в 2022 году заседание совета по сохранению и развитию культурного наследия, более известном как совет неравнодушных горожан. На нем обсудили очередные юбилейные мероприятия, посвященные 300-летию города, которое будет отмечаться в следующем году. Так, члены совета предложили популяризировать наследие основателя Екатеринбурга Василия Татищева и провести книжный фестиваль «Красная строка». С подробностями корреспондент «Ъ-Урал» Анастасия Таначева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заседание совета неравнодушных прошло в Свердловской киностудии. Первый и основной вопрос повестки был посвящен освещению и популяризации деятельности Василия Татищева, направленного на Урал Петром I для строительства горных заводов. В частности, благодаря ему появились Екатеринбург и Пермь, основанные в 1723 году.

В начале заседания мэр Алексей Орлов сообщил о решении назначить директором Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, который с октября исполнял обязанности главы учреждения. «Игорь у нас здесь, поэтому, коллеги, предлагаю поздравить его с назначением на этот высокий пост»,— сказал глава города.

Затем с докладом выступил заместитель директора Музея истории Екатеринбурга, директор недавно созданного АНО «Центр сохранения и популяризации наследия Василия Татищева» Владимир Маленьких. Он рассказал, каким образом планируется выстраивать работу новой организации.

«Наша организация была учреждена администрацией Екатеринбурга и Уральским федеральным университетом (УрФУ) осенью. Устав предполагает публичное представление деятельности Татищева: организацию и проведение конференций, круглых столов, брифингов, встреч; сбор и публичное представление артефактов; создание собственной библиотеки Татищева»,— сообщил он. По его словам, предусматривается учреждение премий и стипендий за выдающиеся успехи в изучении наследия, жизни, творчества Татищева.

Господин Маленьких добавил, что в следующем году планируется снять фильм с использованием 3D технологий под названием «Город на Исети: неизданное». В нем будет рассказано о строительстве Татищевым первого завода в районе Уктуса.

Игорь Пушкарев дополнил своего заместителя. По его словам, Татищевскую библиотеку планируют сделать в свободном доступе, чтобы ей мог воспользоваться как ученый, занимающийся исследованиями в данной области, так и любой желающий.

Алексей Орлов поделился воспоминаниями о посещении могилы основателя Екатеринбурга, которую «важно сохранить». «Полтора года назад я побывал на могиле Татищева в Солнечногорском районе. Это позабытое место, недействующее кладбище, полтора километра по оврагам и буеракам. Понятно, что мы не из каких бюджетов это не профинансируем. Это должны быть добровольные пожертвования»,— сказал мэр.

Художник Алексей Ефремов выступил с идеей сделать в Екатеринбурге копию ботика Петра I, за которым будут ухаживать члены отряда «Каравелла». По его словам, судно будет и парусным, и весельным, длиной в 6 метров. «Единственное, что будет отличать копию от подлинника — то, что оригинал сделан из дуба. Наш проект отправлен на реализацию в Петрозаводск, а в Карелии дубы не растут. Поэтому копия ботика Петра I будет выполнена из карельской сосны»,— пояснил господин Ефремов.

Продюсеры Евгений Горенбург и Яна Самойлова выступили с инициативой провести в юбилейный год 25-27 августа в Екатеринбурге международный книжный фестиваль «Красная строка». В нем планируется задействовать 35 площадок, где будут представлены разные виды литературы: от эзотерической до политической. Алексей Орлов идею одобрил и добавил: «Дело за малым. Теперь нужно подобрать партнеров. Это достаточно дорогостоящая история, но, наверное, она того стоит, потому что из таких инициатив рождается история города — динамичного, яркого, каким Екатеринбург и является».

Анастасия Таначева