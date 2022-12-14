В Татарстане в ноябре отмечен рост сделок по ипотеке на 12%

ВТБ сообщил, что только за ноябрь выдал в Татарстане около 900 жилищных кредитов на сумму свыше 4 млрд руб. Это на 12% больше, чем октябре. Средний чек составил 4,6 млн руб.

Динамика в Татарстане превысила среднероссийские показатели: по РФ ВТБ за ноябрь оформил более 17,5 тыс. жилищных кредитов на сумму около 81 млрд руб., что на 9% превысило результат предыдущего месяца

В Татарстане почти 400 сделок в ноябре на сумму более 2,4 млрд руб. состоялись на льготных условиях: по программе «Ипотека с господдержкой-2020» ВТБ выдал почти 180 кредитов на 1,1 млрд руб., по «Семейной ипотеке» — 135 кредитов на 788 млн руб.

Всего за 11 месяцев ВТБ в Татарстане предоставил ипотечные кредиты более 8,8 тыс. клиентов на 36,5 млрд руб.

Управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина считает, что рост интереса татарстанцев к жилью в новостройках в ноябре связано с возможным завершением «Ипотеки с господдержкой-2020». «Клиенты, для которых актуален вопрос улучшения жилищных условий будут стремиться оформить сделки до конца года»,– прогнозирует она.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"