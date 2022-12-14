В Татарстане пока не вводят карантин на фоне резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

«Карантин пока не вводится. Ношение масок носит рекомендательный характер»,— сообщили «Ъ-Казань» в управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Между тем, по данным ведомства, в Татарстане за последнюю неделю зарегистрировали свыше 28,8 тыс. заболевших ОРВИ и гриппом, что на 39% больше, чем за аналогичный предыдущий период. В тои числе 123 — гриппом A (H1N1)-2009, шестеро — гриппом B, двое — гриппом A нетипируемым. У остальных пациентов установлены вирусы не гриппозной этиологии.

Ранее министерство образования в Татарстана сообщало, что из-за ОРВИ и гриппа на разобщении находятся 142 класса в 48 школах региона. Полностью закрытых школ нет.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"