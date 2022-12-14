В Сочи осудили приезжего, застрелившего знакомого

В Сочи 30-летнего приезжего из Тверской области признали виновным в убийстве знакомого из пистолета. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, между мужчинами был длительный конфликт, возникший из-за оскорблений в адрес родственницы обвиняемого. Фигурант дела 13 сентября текущего года прибыл к дому, расположенному на улице Кироваканской в селе Верхнеармянское Лоо, где находился его оппонент. Мужчина несколько раз выстрелил в голову пострадавшего, от чего тот скончался. Как было установлено следствием, орудием убийства стал пистолет, который подозреваемый незаконно приобрел у знакомого.

В отношении преступника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Изучив материалы дела, суд счел мужчину виновным в содеянном и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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