Профильный комитет гордумы поддержал продажу комплекса хлебозавода №1 по частям

Комитет Пермской думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами рассмотрел изменения в прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Изменения касаются имущественного комплекса бывшего хлебозавода №1 на ул. Окулова, 73а. Ранее его планировалось продавать единым лотом. Проектом предлагается разделить имущество на четыре части.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

И.о. начальника департамента имущественных отношений администрации Перми Александр Соснин пояснил, что разделение необходимо в целях соблюдения законодательства при реализации данного актива: пятиэтажное здание самого хлебозавода является объектом культурного наследия регионального значения и может продаваться только путем конкурса, остальные постройки на территории бывшего предприятия такого статуса не имеют и должны продаваться на аукционе.

Соответственно, здание хлебозавода планируется выделить в отдельный лот. Обязательным условием его продажи будет проведение новым собственником реставрации объекта. Отдельными лотами будут продаваться также здания проходной и киоска. Они объектами культурного наследия не являются, но попадают в его границы, поэтому, по словам господина Соснина, если покупатели будут каким-то образом их преобразовывать, то проектно-сметную документацию необходимо будет согласовывать с краевой инспекцией по охране объектов культурного наследия. Еще один лот будет включать крупный земельный участок с десятью постройками, расположенный за зданием хлебозавода. Эту территорию, как сообщалось ранее, планируется продать под комплексную застройку, включающую жилье, апартаменты, торговые объекты и офисы.

Члены комитета большинством голосов поддержали проект решения и рекомендовали его к рассмотрению на пленарном заседании гордумы 20 декабря. Против проголосовал только депутат от КПРФ Геннадий Сторожев, по мнению которого, объект стоит сохранить в муниципальной собственности и использовать для нужд города.