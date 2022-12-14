Год без интеграций

Депутаты Саратовской областной думы одобрили поправки в региональный законопроект «О преобразовании Сторожевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области», согласно которому вхождение территории в состав Саратова откладывается на год. В заксобрании пояснили, что это необходимо для завершения строительства дороги за счет федерального бюджета. Депутаты согласны с идеей отложить присоединение новых территорий, так как это позволит лучше обдумать возможные последствия ­инициативы.

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Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Здание театра оперы и балета в Саратове было частично демонтировано

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Саратовская областная дума одобрила единогласно в двух чтениях изменения в законопроект «О преобразовании Сторожевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, муниципального образования «Город Саратов» и внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», который предполагает вхождение образования в состав Саратова. В изначальном варианте законопроекта предполагалось, что Сторожевское МО будет интегрировано в состав Саратова с 1 января 2023 года.

В ноябре этого года в городскую думу Саратова обратился глава Сторожевского МО Иван Пистов, который попросил отложить срок присоединения на 1 января 2024 года. По его словам, это необходимо, чтобы в муниципальном образовании достроили дорогу от села Сторожевка до деревни Зеленкино длиной 4,1 км. В случае присоединения Сторожевского МО к Саратову территория перестала бы считаться сельской местностью, а значит, и участвовать в программе.

«Работы ведутся на участке от села Сторожевка до деревни Зеленкино Татищевского района в рамках программы „Комплексное развитие сельских территорий“. Завершить их планируется к 1 января 2024 года. Для этого необходимо перенести на год срок преобразования Сторожевского муниципального образования, которое было запланировано на 1 января 2023 года»,— сообщили в областной думе.

«Отмечу совместную работу органов местного самоуправления и областной думы в интересах жителей. В соответствии с их желанием быть в составе Саратова поступила инициатива о преобразовании, и закон был своевременно принят. Сейчас возникла реальная необходимость переноса сроков вступления его в силу, и нужно действовать по той же схеме»,— сказал на заседании облдумы депутат Дмитрий Пьяных (ЛДПР).

Внутрипоселковую дорогу от села Сторожевка до деревни Зеленкино Татищевского района Саратовской области протяженностью 4,4 км строит АО «Трасса» за 144,1 млн руб. Проект финансируется из федерального бюджета.

О планах включить Сторожевское муниципальное образование в состав Саратова стало известно в декабре 2021 года. С инициативой выступил занимавший на тот момент пост главы Саратова Михаил Исаев. Глава Татищевского района Павел Сурков говорил, что «присоединение даст возможность развития на этих сельских территориях современной городской социальной, дорожной, транспортной и коммунальной инфраструктуры». В январе этого года в муниципалитете прошли публичные слушания по этому вопросу, участники которых поддержали идею, но просили сохранить им льготные тарифы на коммунальные услуги, льготы в сельской местности, а также льготные ставки налогов на имущество и транспорт. Министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин пообещал жителям Сторожевского МО, что «негативных последствий» от присоединения для них не будет. В слушаниях участвовали 32 человека, «за» проголосовал 31 из них.

Заместитель председателя гордумы Елена Злобнова («Единая Россия») говорила, что Сторожевка «максимально интегрирована в жизнь города», «ситуация назрела исторически», и сейчас «эти связи нужно формализовать». Депутат облдумы от КПРФ Александр Анидалов просил привести еще какие-либо доводы, «кроме как закрыть дырку на карте». Госпожа Злобнова отметила, что муниципалитет получит «совершенно другие деньги» на свое развитие. В конце марта присоединение Сторожевского МО к Саратову было одобрено облдумой.

Процесс укрупнения Саратова начался летом 2020 года. В течение нескольких месяцев проходили слушания по вопросу включения в состав областного центра муниципальных образований Саратовского района. Несмотря на то, что не во всех МО жители поддержали объединение, с 1 января 2021 года в состав Саратова вошли восемь сел и деревень, 15 апреля того же года — еще 17. 1 января 2022-го к Саратову были присоединены еще 54 населенных пункта, что полностью завершило включение Саратовского района в состав областного центра. Площадь города выросла с 1137 кв. км до 2118 кв. км, что сделало Саратов вторым по площади городом России после Москвы (2561 кв. км). Власти объясняли необходимость расширения города тем, что это якобы упростит привлечение в областной центр инвесторов. Интегрированная территория стала Гагаринским районом Саратова.

Депутат городской думы Саратова Виктор Марков (беспартийный) считает, что благодаря тому, что вопрос присоединения отложен, появилось «время подумать». По его словам, власти должны поинтересоваться у жителей уже присоединенных территорий, есть ли от этого какой-то эффект, и только потом принимать решение.

Депутат облдумы Александр Анидалов (КПРФ) тоже говорит, что пока плюсов от присоединения Саратовского района немного. «Сейчас обсуждаются изменения при начислении платы за отопление. Решение еще не принято, но если это произойдет, плата для жителей Гагаринского района может вырасти в несколько раз»,— отметил он, также сказав, что у власти появилась возможность продумать решение более тщательно.

Сергей Петунин