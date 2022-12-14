«Зенит» приобрел игрока сборной Казахстана Нуралы Алипа

ФК «Зенит» заключил долгосрочный контракт по схеме «2,5 + 1 год» с защитником Нуралы Алипом. Футболист, выступавший за клуб с января 2022 года на правах аренды, полностью переходит к петербуржцам после 20 матчей, сообщает пресс-служба «Зенита».

«Вместе с "Зенитом" защитник стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. Сине-бело-голубые поздравляют Нуралы Алипа с новым соглашением, желают удачи на футбольном поле и новых трофеев в составе «Зенита»!»,— говорится в сообщении клуба.

Сумма приобретения игрока официально не раскрывается. За предыдущий клуб «Кайрат» Алип провел 99 матчей, вместе с командой выиграл чемпионат Казахстана и стал двукратным обладателем национального Кубка. В составе «Зенита» игрок стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

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