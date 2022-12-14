В Анапе завершили строительство двух амбулаторий

В хуторе Воскресенский и поселке Уташ в районе Анапы завершили строительство амбулаторий врача общей практики. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Всего за последние пять лет в Анапе возвели четыре ВОПа и установили четыре фельдшерско-акушерских пункта. На дальнейшие годы запланировано по еще одному медицинскому объекту.

«Такие современные амбулатории сделают медицинскую помощь доступнее и комфортнее для жителей наших сельских территорий»,— отметил глава курорта Василий Швец.

Новые здания подключены к коммуникациям, оборудованы средствами обеспечения доступной среды для маломобильных граждан, оснащены кабинетами для приема взрослых и детей, прививочными, процедурными и физиокабинетами. Завершено благоустройство прилегающей территории и организованы парковки. В настоящее время продолжается установка необходимого медицинского оборудования.

Медучреждения начнут прием пациентов после получения необходимых лицензий, которое состоится не позднее апреля 2023 года. Принимать пациентов будут в том числе специализированные врачи.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram