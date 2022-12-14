Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корпоративные новости на “Ъ FM”

ПСБ и Всероссийское общество охраны природы договорились о сотрудничестве в сфере устойчивого развития и подписали «дорожную карту» реализации совместных проектов. Стороны создадут рабочую группу, которая займется привлечением инвестиций в «зеленые проекты», а также реализацией программ в экологической, социальной, научно-исследовательской и образовательной сферах.

Лоукостер «Победа» начнет полеты в Дубай с 28 января 2023 года, сообщил ТАСС . Запланировано четыре рейса в неделю из московского аэропорта Внуково. С 6 февраля частота рейсов увеличится до пяти раз в неделю, а с 21 февраля полеты будут выполняться ежедневно. Рейсы в ОАЭ станут третьим зарубежным направлением лоукостера после Белоруссии и Турции.

Сервис кикшеринга Whoosh разместил акции на Московской бирже, что стало первым IPO на российском рынке в этом году. Компания привлекла более 2 млрд руб., а ее рыночная стоимость превысила 20 млрд руб. Накануне размещения близкий к Whoosh источник Forbes говорил, что компания рассчитывает привлечь до 10 млрд руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...