ПСБ и Всероссийское общество охраны природы договорились о сотрудничестве в сфере устойчивого развития и подписали «дорожную карту» реализации совместных проектов. Стороны создадут рабочую группу, которая займется привлечением инвестиций в «зеленые проекты», а также реализацией программ в экологической, социальной, научно-исследовательской и образовательной сферах.

Лоукостер «Победа» начнет полеты в Дубай с 28 января 2023 года, сообщил ТАСС . Запланировано четыре рейса в неделю из московского аэропорта Внуково. С 6 февраля частота рейсов увеличится до пяти раз в неделю, а с 21 февраля полеты будут выполняться ежедневно. Рейсы в ОАЭ станут третьим зарубежным направлением лоукостера после Белоруссии и Турции.

Сервис кикшеринга Whoosh разместил акции на Московской бирже, что стало первым IPO на российском рынке в этом году. Компания привлекла более 2 млрд руб., а ее рыночная стоимость превысила 20 млрд руб. Накануне размещения близкий к Whoosh источник Forbes говорил, что компания рассчитывает привлечь до 10 млрд руб.