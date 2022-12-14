«Славу Кубани» изучат по-родственному

Вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края, который обязал Наталью Стришнюю, гендиректора сельхозпредприятия «Слава Кубани», передать финансово-хозяйственную документацию своему сыну Дмитрию Стришнему, соучредителю общества. Госпожа Стришняя, бывшая жена осужденного бандита Вячеслава Цеповяза, отказывалась раскрывать информацию, ссылаясь на конфиденциальность данных в ситуации «попытки рейдерского захвата предприятия».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: lenta.ru Фото: lenta.ru

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд (15-й ААС) отклонил жалобу Натальи Стришней, соучредителя и гендиректора ООО «Опытно-производственное хозяйство (ОПХ) “Слава Кубани”», на решение Арбитражного суда Краснодарского края в пользу ее сына Дмитрия Стришнего, который также является соучредителем общества и требует передать ему копии документов о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Решение 15-го ААС опубликовано в картотеке суда, судебный акт вступил в силу.

Агропредприятие «Слава Кубани» было основано Вячеславом Цеповязом. После его ареста в составе банды «Цапки» бизнес перешел его супруге Наталье, которая оформила развод и взяла фамилию Стришняя. В 2017 году женщина подарила по 30% долей своим детям Оксане и Дмитрию, а летом 2022 года Дмитрий Стришний обратился в суд за взысканием невыплаченных дивидендов в общей сложности на 280 млн руб.

Иски Дмитрия Стришнего о взыскании остались нерассмотренными, так как он сам фактически отказался от них, не представив суду необходимые документы. Однако вскоре господин Стришний попросил суд обязать Наталью Стришнюю передать ему всю финансово-хозяйственную документацию предприятия.

В сентябре этого года Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение в его пользу.

По мнению собеседника «Ъ-Юг», знакомого с ситуацией, получение доступа к документам усиливает позицию господина Стришнего в споре с матерью, так как он получит возможность оценить реальные объемы производства ОПХ «Слава Кубани», затраты и прибыль, а также выявить возможные нарушения финансовой дисциплины со стороны Натальи Стришней.

«Дмитрий Стришний добивается того, чтобы мать с ним считалась. По итогам аудита он сможет требовать выплаты дивидендов или выкупа его доли, опираясь на достоверную информацию о доходах предприятия», — сообщил собеседник «Ъ-Юг».

Наталья Стришняя в апелляции возражала против передачи документов, ссылаясь на то, что обращения ее сына в компанию по поводу выплат и предоставления данных не заверены электронной подписью, а он лично в офис не обращался, поэтому, по ее мнению, личность заявителя достоверно не установлена.

«В связи с тем, что общество фактически подверглось рейдерскому захвату и до настоящего времени часть обвиняемых находится в международном розыске, предоставление информации о деятельности общества, а также выплаты лицам, чью личность невозможно идентифицировать, представляют угрозу деловой репутации общества, а также несут риски причинения убытков», — говорится в отзыве госпожи Стришней.

Апелляционный суд, изучив доводы Натальи Стришней, признал их несостоятельными, указав на то, что гендиректор компании ранее не заявляла о фальсификации документов.

В материалах суда не уточняется, что именно Наталья Стришняя подразумевает под «рейдерским захватом предприятия». Возможно, речь идет о событиях, описанных в уголовном деле о вымогательстве имущества «Славы Кубани», где госпожа Стришняя признана потерпевшей, а обвиняемыми являются бенефициары и сотрудники концерна «Покровский».

По мнению юристов, у Натальи Стришней практически нет шансов обжаловать решение суда в кассационной инстанции. «Основной довод о невозможности идентифицировать личность заявителя опровергается самим фактом подачи иска в суд, поскольку суд проверяет полномочия заявителя. Хозяйственное общество обязано исполнить требование участника о предоставлении копий документов, это касается и конфиденциальных сведений, в отношении которых применяется особый режим их раскрытия, не ограничивающий тем не менее прав участника на их получение», — отмечает Дмитрий Шевченко, управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье».

Анна Перова, Краснодар