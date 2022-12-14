Редкие кадры

В Удмуртии снижается соотношение поданных соискателями резюме и вакансий. В HeadHunter отмечают, что разрыв между спросом и предложением о работе колоссальный. Это подтверждают и некоторые участника рынка, сообщающие о дефиците кадров. Традиционно наблюдается нехватка рабочего персонала и инженеров. По прогнозам кадровых агентств, проблемы с наймом квалифицированных сотрудников сильнее всего проявятся в машиностроении и обрабатывающей промышленности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, в Удмуртии в ноябре на одну вакансию приходилось четыре активных резюме, в октябре количество резюме составляло 4,2 на одну вакансию. Специалисты сервиса отмечают, что это пониженный уровень конкуренции в пользу соискателя. Нормой на рынке труда считается показатель, равный шести резюме на одно предложение о работе — в таком случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели стараются быть конкурентоспособными.

«Это непростая ситуация в первую очередь для работодателей. Снова обнажился дефицит рынка труда, который сохранялся на протяжении всего прошлого года, разрыв между спросом и предложением по-прежнему колоссальный. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена. Особенно трудно привлекать специалистов рабочего толка — уровень конкуренции среди синих воротничков не дотягивает даже до одного резюме на вакансию»,— прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.

Государственная служба занятости населения Удмуртии сообщает, что напряженность на рынке труда в республике по состоянию на 1 декабря 2022 года составила 0,3 человека на вакансию. Всего за одиннадцать месяцев в службу занятости поступили сведения о 60 тыс. вакансий. Численность официально зарегистрированных безработных на 1 декабря 2022 года составила 4 877 человек, на 1 декабря прошлого года — 6 838 человек. Уровень безработицы в республике по итогам одиннадцати месяцев составил 0,64% от экономически активного населения. Год назад он достигал 0,89%. Традиционно на рынке труда востребованы рабочие профессии, их доля составляет 68,9% от общего количества вакансий. Наибольшим спросом пользуются профессии: водитель автомобиля, электромонтажник по кабельным сетям, продавец продовольственных товаров, электрогазосварщик, повар, швея, дворник, кондуктор, каменщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, токарь, монтажник, плотник, бетонщик, арматурщик.

О снижении численности сотрудников на предприятиях сообщает Удмуртстат. Количество работников общественных объединений, занятых ремонтом и обслуживанием вычислительной техники, на конец сентября упало на 32,2% по отношению к сентябрю прошлого года. Также на 12% сократилось количество трудящихся, занятых в финансовой и страховой сфере. Почти на 10% снизилась численность кадров в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания.

При этом больше всего работников увеличилось в области информатизации и связи — за сентябрь 2022 года их численность возросла на 21,9% по отношению к сентябрю прошлого года.

На 8% увеличилась численность сотрудников в научной и технической деятельности. На 5,1% выросло количество работников в сфере деятельности по операциям с недвижимым имуществом.

Как объясняют в компаниях, в предновогодний период на рынке труда зачастую возникает «затишье». В консалтинговом бюро «Рост» считают, что также повлияла выделяемая социальная поддержка государства — пособия и прочие выплаты для безработных.

«Немалую роль сыграла и частичная мобилизация. Многие россияне покинули родину или кардинально сменили сферу деятельности. На рынке труда появилось неимоверное количество вакансий, для которых сложно подобрать подходящих кандидатов, людей попросту не хватает всем работодателям. 2022 год выдался сложным»,— прокомментировали в компании.

Сейчас трудно найти не только квалифицированный рабочий персонал, но и smm-специалистов, которых раньше был переизбыток, отмечают в консалтинговом бюро. Причина также в том, что многие опытные специалисты переезжают или ищут удаленную работу в регионах, где уровень зарплаты выше, чем в Ижевске. Самой актуальной с точки зрения потребности в специалистах сферой деятельности еще много лет будет сфера строительства.

Руководитель центра карьеры «Сильные кадры» Татьяна Абрамова также отмечает, что самая высокая потребность в рабочих специальностях. «Особенно в квалифицированных рабочих, трудящихся постоянно, а не вахтой. Также не хватает опытных инженеров»,— рассказала госпожа Абрамова. По ее мнению, нехватка кадров обусловлена внешними факторами: экономической ситуацией в стране, сложностью и длительностью обучения специалистов. Влияют и психологические моменты.

«Сейчас многие с осторожностью относятся к переменам в жизни. Если в целом человека все устраивает, он предпочтет потерпеть, выждать время, чем улучшать свою профессиональную ситуацию»,— добавила Татьяна Абрамова.

В компании «Ситистафф», специализирующейся на поиске персонала технического сегмента, заявили, что все больше соискателей из Удмуртии интересуются вакансиями на юге и севере страны. В компании самыми популярными и востребованными вакансиями на сегодняшний день считают: грузчика, сварщика, бригадира, комплектовщика товаров. «Ситуация на рынке труда в 2023 году сильно изменится. Наиболее востребованы будут рабочие профессии и инженеры. Наши экспертные аналитики считают, что компании будут все больше экономить на персонале и вырастет спрос на синих воротничков. Нехватка кадров будет сильнее всего наблюдаться в отраслях машиностроения и обрабатывающей промышленности»,— рассказал директор компании Владимир Квасов.

Татьяна Колегова