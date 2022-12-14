Застройщик возвращается к перрону

ООО «Стандарт плюс», которое в 2016 году получило право на развитие квартала возле железнодорожного вокзала Уфы площадью около 6 га, намерено реализовать проект. В арбитражном суде Башкирии рассматривается иск компании к мэрии Уфы о продлении срока действия договора. В досудебном порядке администрация Уфы отказала «Стандарту плюс», обратив внимание на имеющуюся у компании задолженность. Ближайшее судебное заседание назначено на 13 февраля следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии назначил на 13 февраля 2023 года рассмотрение иска уфимской компании «Стандарт плюс» к управлению земельных и имущественных отношений администрации Уфы о признании незаконным отказа в продлении срока действия договора развития застроенной территории на четыре года и десять месяцев и обязании внести в него изменения в виде заключения дополнительного соглашения.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2014 году компания «Стандарт» заключила с мэрией Уфы договор развития застроенной территории общей площадью 6 га в квартале улицы Карла Маркса — бульвара Ибрагимова и проектируемого Западного шоссе, рядом с уфимским железнодорожным вокзалом. В 2016 году «Стандарт» уступил права и обязанности по договору «Стандарту плюс», который в течение года разработал и согласовал проекты планировки и межевания квартала. Компания планировала снос частного жилья площадью 4,1 тыс. кв. м и строительство восьми новых домов высотой от восьми до 25 этажей с встроенной коммерческой недвижимостью, в том числе детским садом, и подземными паркингами на 1,1 тыс. мест. Общая площадь жилого фонда после застройки должна была увеличиться до 77,28 тыс. кв. м — 1,5 тыс. квартир, площадь встроенных помещений — 6,3 тыс. кв. м.

• ООО «Стандарт плюс», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2015 года. Уставный капитал — 8,6 млн руб. Владелец компании с января текущего года — Рустам Салихов. С 2016 по начало 2022 года собственниками компании были Рустам Ганеев, Константин Новиков и Альберт Рыскильдин, но участники рынка называли ее бенефициаром предпринимателя Дамира Камилова. Финансовой отчетности за 2021 год компания не раскрывает. В 2020 году убыток ООО составил 225 тыс. руб.

В 2019 году, по данным «Ъ-Уфа», «Стандарт плюс» обратился в мэрию с просьбой продлить срок действия договора, но получил отказ из-за задолженности около 51 млн руб. В компании сочли отказ незаконным, так как мэрия нарушала сроки исполнения условий договора. В частности, она затянула срок предоставления компании земельного участка для строительства первого дома, из-за чего застройщик был вынужден обратиться в суд. В 2019 году компания отсудила у мэрии Уфы 3,5 тыс. кв. м земли возле железнодорожного вокзала (см. «Ъ-Уфа» от 12 февраля 2019 года).

В мэрии с претензиями не согласны.

В сентябре текущего года «Стандарт плюс» оказался под угрозой банкротства — в компании была введена процедура наблюдения. С соответствующим заявлением в арбитражный суд Башкирии обратился Азат Нигаматзянов, которому «Стандарт плюс» задолжал 190 млн руб. Господин Нигаматзянов был включен в реестр требований кредиторов компании. Мэрия Уфы и подконтрольное ей управление земельных и имущественных отношений тщетно пытались этому помешать. В апелляционной инстанции они заявили, что схема возникновения задолженности, которая была установлена в суде общей юрисдикции на основании мирового соглашения между должником и кредитором, выглядит подозрительно и может быть направлена «на создание задолженности должника-банкрота для последующего распределения конкурсной массы в пользу дружественного кредитора и с целью контроля за процедурой банкротства».

Временный управляющий «Стандарта плюс» Руслан Хадыев сообщил «Ъ-Уфа», что пока изучает финансовую документацию компании, поэтому не может оценить ее реальные возможности по реализации девелоперского проекта. Тем не менее, по его данным, «Стандарт плюс» намерен выйти из процедуры банкротства, заключив мировые соглашения с мэрией Уфы и Азатом Нигаматзяновым.

Булат Баширов