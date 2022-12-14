Долг молоком красен

Кассационная инстанция отправила на повторное рассмотрение иск фермера Ралиса Махиянова о включении в реестр требований кредиторов АО «Миякимолзавод» 86,2 млн руб. задолженности за поставку молока. Две предыдущие инстанции отказали ему в требованиях, сославшись на аффилированность господина Махиянова с предприятием-банкротом. Также у судов вызвала сомнения предъявленная сумма задолженности. Кассация отметила, что аффилированность лица не является самостоятельным основанием для отказа во включении в реестр требований кредиторов. Опрошенные юристы считают, что при новом рассмотрении требования предпринимателя могут быть удовлетворены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Миякимолзавод» был признан банкротом в 2021 году

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ «Миякимолзавод» был признан банкротом в 2021 году

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа отправил на новое рассмотрение спор о включении в третью очередь реестра требований кредиторов «Миякимолзавода» 86,2 млн руб. задолженности по договорам поставки молока в 2018–2020 годах. Иск подал глава крестьянско-фермерского хозяйства Ралис Махиянов.

• АО «Миякимолзавод», ООО «Урал-Трейд» и ООО «Экопродукт» входили в группу компаний, выпускающих молочную продукцию под товарным знаком «Белое облако», контролируемую администрацией Миякинского района, Амиром и Эльвирой Исхаковыми. В 2020 году в ЕГРЮЛ были внесены записи о принятии решения о ликвидации предприятия, ликвидатором назначен Амир Исхаков. В 2021 году «Миякимолзавод» по заявлению Райффайзенбанка был признан банкротом за долг 34,3 млн руб.

Ранее арбитражный суд Башкирии и апелляционная инстанция в удовлетворении требований предпринимателя отказали на основании его аффилированности с компанией-должником. Кроме того, вызвала сомнения предъявленная сумма задолженности в отсутствие доказательств, подтверждающих переработку молока заводом, и его реализацию, а товарные накладные были без печати «Миякимолзавода».

Конкурсный управляющий Елена Аверьянова указала, что господин Махиянов распоряжался имуществом завода и фактически контролировал его деятельность с момента заключения договоров аренды инвестирования в 2020 году. Согласно договору, предприниматель передал «Миякимолзаводу» 194,5 млн руб. на погашение обязательств перед кредиторами. Также Ралис Махиянов выступил поручителем предприятия перед налоговой инспекцией за долг 18,5 млн руб. в рамках мирового соглашения и «производил оплату по обязательствам должника». По мнению конкурсного управляющего, требование фермера основано на фиктивном документообороте в условиях фактического контроля над заводом. В 2020 году за один день господин Махиянов поставил на завод 434 т молока, тогда как объем перерабатываемого сырья на заводе составлял всего 7 т в сутки, указано в материалах дела.

Ралис Махиянов в кассационной жалобе заявил, что выводы судов о его аффилированности с заводом необоснованны.

Кассация отметила, что аффилированность лица не является самостоятельным основанием для отказа во включении его в реестр требований кредиторов. Господин Махиянов представил товарно-транспортные накладные, ведомости учета движения молока, передаточные документы, однако суды не дали им оценки, говорится в постановлении. Для исправления финансового положения завода «постоянно проводились координационные мероприятия с банками и минсельхозом республики», в результате чего истец, как крупнейший поставщик, рассчитывал на погашение задолженности перед ним, отметил суд.

В августе Елена Аверьянова подала заявление о привлечении Амира Исхакова, Ралиса Махиянова и принадлежащего ему ООО «Экопродукт Мияки», через которое фермер реализовывал продукцию под товарным знаком «Белое облако», к субсидиарной ответственности по обязательствам «Миякимолзавода». Размер субсидиарной ответственности будет определен после окончания расчетов с кредиторами. Заявление еще не рассмотрено. В ноябре арбитражный суд Башкирии продлил срок конкурсного производства до мая 2023 года.

Помощник конкурсного управляющего от комментариев отказалась.

В разговоре с «Ъ-Уфа» Ралис Махиянов отметил, что вкладывал деньги в предприятие в расчете на то, что завод возобновит работу, и с ним рассчитаются. По его словам, требования кредиторов к предприятию составляют 180–190 млн руб.

Юрист Антон Кравченко отмечает, что в делах о банкротстве суды нередко воспринимают аффилированность как «красную тряпку», и при ее наличии начинают скептически относиться к доказательствам аффилированного кредитора. «По моему мнению, если на новом рассмотрении Ралис Махиянов сумеет доказать, что он действительно поставлял молоко заводу в указанных объемах, суд признает его требования обоснованными»,— комментирует господин Кравченко.

По словам исполнительного директора УК «Помощь» Анны Лариной, для констатации мнимости сделки суду необходимо установить, что стороны действовали недобросовестно и не имели намерения совершить сделку в действительности. «Если суд придет к выводу о реальности поставок, требование заявителя, вероятно, будет понижено в очередности его удовлетворения», — считает она.

Руководитель офиса юрфирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков также согласен с выводами кассации: «Особенно странно выглядит вывод арбитражного суда Башкирии об отсутствии доказательств поставки молока при наличии в материалах дела данных из ФГИС «Меркурий», подтверждающих поставку от кредитора должнику. С учетом выявленных нарушений и указаний суда округа считаю, что при новом рассмотрении требования предпринимателя будут удовлетворены. Однако если будет установлено, что задолженность возникла вследствие компенсационного финансирования, требования Ралиса Махиянова могут быть субординированы — понижены в очереди».

Влада Шипилова