В Воронеже умер известный правозащитник Вячеслав Битюцкий

На 86-м году жизни скончался известный воронежский правозащитник Вячеслав Битюцкий. Об этом сообщил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Канищев.

Господин Канищев назвал Вячеслава Битюцкого активным и неравнодушным человеком. «Он на протяжении ряда лет входил в состав общественного совета при уполномоченном по правам человека в Воронежской области. Одной из тем, в рамках которой шло тесное сотрудничество, была тема миграции. Вячеслав Ильич участвовал во многих проходивших в Центре защиты прав человека обсуждениях вопросов реализации миграционного законодательства, оказывал правовую помощь мигрантам. Многое делал Вячеслав Ильич по совершенствованию взаимодействия институтов гражданского общества и органов власти», — отметил обмбудсмен.

Вячеслав Битюцкий родился 2 октября 1937 года. В 1959 году окончил экономический факультет Московского авиационного института, там же в 1970 году — аспирантуру по специальности «радиовизирование», защитил кандидатскую диссертацию. В 1965 году заочно окончил радиотехнический факультет Московского энергетического института, в 1999 году — Академию гражданской службы по специальности «юриспруденция». В Воронеже работал на авиазаводе и в политехническом институте. В 1988 году стал одним из организаторов и председателем воронежского «Мемориала» (международное историко-просветительское общества с тем же названием было включено в реестр иностранных агентов и ликвидировано Верховным Судом вместе с его региональными подразделениями). В 1990–1993 годах был депутатом Воронежского облсовета. С 1992 по 1997 годы — заместитель председателя Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. В 1994 году стал членом правления международного общества «Мемориал».

В 1980-х года был одним из инициаторов раскопок в лесах Дубовки под Воронежем, где во время правления Сталина были расстреляны тысячи человек. При деятельной активности Вячеслава Битюцкого на этом месте появилась мемориальная зона.

Александр Прытков

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