Росимущество Кубани аннулировало границы участка в районе «Баскет-Холла»

Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд поддержал требования Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея аннулировать сведения о границах участка в районе «Баскет-Холла» и снять землю с государственного кадастрового учета. Сведения об этом содержатся в картотеке дел Арбитражного суда Краснодарского края.

Участок площадью 33,2 га принадлежал Краснодарскому краю на праве собственности с 2008 года. Часть земли расположена в границах реки Балка Осечки. Согласно действующему законодательству, формирование участков под водными объектами запрещено. В связи с этим управление Росимущества края оспорило разграничение участка. Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о внесении соответствующих изменений в сведения ЕГРН.

Анастасия Донскова

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