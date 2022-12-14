Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оппозиционный мэр Стамбула получил срок за оскорбление избирательной комиссии

Стамбульский суд приговорил мэра турецкой столицы Экрема Имамоглу к двум годам и семи месяцам лишения свободы за оскорбление представителей Высшей избирательной комиссии. Об этом сообщает телеканал Haberturk. Господин Имамоглу представляет турецкую оппозицию и считается одним из вероятных соперников действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в 2023 году.

Предыдущая фотография
Экрем Имамоглу

Экрем Имамоглу

Фото: Umit Bektas / Reuters

Протесты в поддержу Экрема Имамоглу

Протесты в поддержу Экрема Имамоглу

Фото: Reuters / Umit Bektas

Следующая фотография
1 / 2

Экрем Имамоглу

Фото: Umit Bektas / Reuters

Протесты в поддержу Экрема Имамоглу

Фото: Reuters / Umit Bektas

В случае если вышестоящая инстанция утвердит приговор, Экрему Имамоглу запретят в течение пяти лет осуществлять политическую деятельность, таким образом он может быть снят с должности мэра Стамбула. Обвинение запрашивало для Экрема Имамоглу четыре года и месяц лишения свободы.

31 марта 2019 года состоялись выборы мэра Стамбула, на которых представляющий Народно-республиканскую партию Экрем Имамоглу одержал победу. Первоначальный перевес господина Имамоглу составлял около 23 тыс. голосов, но после по инициативе правительства голоса были пересчитаны и отрыв сократился до 13 тыс.

17 апреля Центральная избирательная комиссия Турции признала результаты выборов, но уже 6 мая они были аннулированы. 23 июня на повторных выборах Экрем Имамоглу снова победил с более значительным перевесом. После победы столичный мэр назвал «идиотизмом» отмену итогов выборов 31 марта.

О том, каково быть оппозиционером во главе Стамбула, Экрем Имамоглу рассказал «Ъ».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...