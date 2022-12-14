Оппозиционный мэр Стамбула получил срок за оскорбление избирательной комиссии

Стамбульский суд приговорил мэра турецкой столицы Экрема Имамоглу к двум годам и семи месяцам лишения свободы за оскорбление представителей Высшей избирательной комиссии. Об этом сообщает телеканал Haberturk. Господин Имамоглу представляет турецкую оппозицию и считается одним из вероятных соперников действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в 2023 году.

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В случае если вышестоящая инстанция утвердит приговор, Экрему Имамоглу запретят в течение пяти лет осуществлять политическую деятельность, таким образом он может быть снят с должности мэра Стамбула. Обвинение запрашивало для Экрема Имамоглу четыре года и месяц лишения свободы.

31 марта 2019 года состоялись выборы мэра Стамбула, на которых представляющий Народно-республиканскую партию Экрем Имамоглу одержал победу. Первоначальный перевес господина Имамоглу составлял около 23 тыс. голосов, но после по инициативе правительства голоса были пересчитаны и отрыв сократился до 13 тыс.

17 апреля Центральная избирательная комиссия Турции признала результаты выборов, но уже 6 мая они были аннулированы. 23 июня на повторных выборах Экрем Имамоглу снова победил с более значительным перевесом. После победы столичный мэр назвал «идиотизмом» отмену итогов выборов 31 марта.

О том, каково быть оппозиционером во главе Стамбула, Экрем Имамоглу рассказал «Ъ».

Милена Костерева