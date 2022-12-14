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Коммерсантъ FM
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Agent Provocateur отстегивают от российского рынка

Придется ли бренду уйти из страны

Agent Provocateur призывают уйти с российского рынка. Как стало известно газете The Guardian, британский бренд нижнего белья включили в список проекта «Покиньте Россию» Киевской школы экономики. Таким образом ритейлер оказался в перечне международных компаний, которые якобы помогают спонсировать военные действия на Украине, так как действуют в интересах российской экономики.

Фото: Toby Melville / Reuters

Фото: Toby Melville / Reuters

Сам бренд на вопросы издания ответил, что связан обязательствами с франчайзи в РФ, при этом бутиков в стране и так немного, добавили в компании. Как пишет The Guardian, на наличие договора франшизы ссылались и другие оставшиеся в стране крупные бренды, например, Burger King. Уйти с российского рынка теперь действительно сложнее, чем в прошлом году, подчеркнул спецсоветник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Но, по ее словам, причина может быть и в том, что зарубежные компании просто не хотят его покидать:

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«Помимо заявлений со стороны Запада или Украины, которые связаны больше с какими-то политическими причинами, есть еще регуляторное давление, существующее в России. За эти девять месяцев существенно затруднилась возможность выхода, потому что она требует получения разрешений правительственной комиссии. Сначала это относилось только к акционерным обществам, потом стало касаться всех.

Условия ухода из страны для бизнеса совершенно невыгодны, согласование может длиться год, а может пройти и за неделю. Что касается франчайзинговых соглашений, то компании напрямую бизнес в России не ведут, и давление, с которым они сталкиваются, носит репутационный характер. Ведь в большинстве случаев никакие санкции не нарушаются. Это просто очередной пример того, как бизнес пытается сгладить острые углы, отвечая, что у нас есть франчайзинговые соглашения и мы не можем просто выйти из них. Ведь есть обязательства, убытки и так далее, которые никто им, естественно, возмещать не будет».

Как сообщается на сайте Agent Provocateur, только в Москве 10 магазинов бренда, которые работают по франшизе. Еще три в других городах. Чаще всего такие договоры не предусматривали возможность разрыва в случае санкций или репутационных рисков, пояснила партнер фирмы Semenov & Pevzner Екатерина Смирнова:

«Обязательственные отношения компании с российскими франчайзи автоматически с этим не прекращаются, потому что это добровольное решение иностранных правообладателей в связи с некой политикой западных государств. Так что должен решаться вопрос действующих договоров коммерческой концессии и лицензионных соглашений с текущими франчайзи.

Нужно смотреть, предусматривают ли они, например, возможность для иностранных правообладателей в случае каких-либо санкций или военных действий расторгнуть договор в одностороннем порядке. Однако во многих соглашениях такого пункта нет, и это означает, что стороны должны договариваться, на каких условиях они будут расторгать сотрудничество, потому что односторонний отказ по общему правилу договора не допускается».

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Как сообщают СМИ, за годы работы в России Agent Provocateur заработал популярность у местной аудитории: с российского рынка компания получает 30% общемировых доходов. Именно в этом может быть причина, по которой бренд остается в стране.

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Сабина Адлейба

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