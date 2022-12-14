Лыжную базу в Усолье временно закрыли из-за появления волков

Лыжную базу «Стрижи» в Усолье закрыли для посетителей. Как сообщает издание «Березниковский рабочий» со ссылкой на администрацию спортивной школы «Лидер», которой принадлежит база, причиной такого решения стало появление волков вблизи лыжных трасс.

В группе ФОК «Стрижи» в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что прокат лыжного инвентаря закрыт до особого распоряжения администрации города Березники, выход на трассы запрещен, при этом тренажерный зал работает в прежнем режиме.

Пресс-служба министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края отставила комментарий под этим постом, в котором сообщила, что «оснований для паники нет». «В лесном массиве вдалеке от Усолья зафиксирован один старый волк. Хищник передвигается вдоль р. Кама. Позавчера он снял собаку с цепи на автомойке рядом с лыжной базой. Обратите внимание, что волк не охотится на человека, он инстинктивно боится его. Сегодня, 14 декабря, в администрации Березниковского ГО состоялось заседание КЧС с участием госохотинспектора и охотников. По ее результатам в протокол занесено, что угрозы жизни и здоровью людей нет»,— заявили в министерстве.