HSBC прекратит финансирование новых нефтегазовых проектов

Сегодня, 14 декабря, британский банк HSBC объявил о том, что он больше не будет финансировать новые нефтегазовые проекты. Банк сообщил об этом, представляя ежегодное обновление своей политики, направленной на борьбу с изменением климата. Кроме того, HSBC теперь будет требовать от своих клиентов из числа компаний, связанных с энергетической сферой, больше информации о том, что они делают для сокращения вредных выбросов в атмосферу. Также банк планирует активнее финансировать проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии. Цели в этой сфере были повышены с $750 млрд до $1 трлн к 2030 году.

Решив не финансировать новые нефтегазовые проекты, HSBC присоединился к целому ряду банков, которые приняли такое решение ранее, среди них британский Lloyds, нидерландский ING, французский La Banque Postale. Ранее экологические организации критиковали HSBC за то, что он довольно активно финансирует нефтегазовые компании. По данным организации Rainforest Action Network, в период с 2016 по 2021 год банк предоставил им кредиты и другие формы финансирования на общую сумму почти $55 млрд.

Яна Рождественская