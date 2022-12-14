Молоко вскипятили санкции

Стоимость молока в Свердловской области выросла до 67,7 руб., увеличившись с января по ноябрь на 13,6%. В некоторых городах региона цена превысила 70 руб. Свердловские молочники, опрошенные «Ъ-Урал», отметили рост стоимости сырья в этом году на 15–35%, а также заявили, что заводы столкнулись со сложностями в логистике и поставке упаковки. По мнению экспертов, эти факторы будут оказывать влияние на сектор в ближайшие годы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цена на молоко в некоторых городах Свердловской области превысила 70 руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Цена на молоко в некоторых городах Свердловской области превысила 70 руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ноябре литр молока в Свердловской области стал стоить 67,71 руб., подорожав с начала года на 13,6% (тогда литр молока стоил 58,52 руб.), следует из данных «Свердловскстата». Стоимость молока в регионе увеличивалась с января по май, затем был небольшой спад в июне и рост в последующие месяцы. В Екатеринбурге с января молоко подорожало на 8,4 руб. до 67,88 руб. в ноябре.

Самое дорогое молоко оказалось в Серове, где стоимость литра составила 70,63 руб., увеличившись с начала года более чем на 10 руб. По словам гендиректора АО «Серовский городской молочный завод» Яны Володарской, сырье в этом году подорожало на 35%. «Не знаем, как бороться и жить дальше. Подорожало абсолютно все, даже скотч на 210%. Ситуация порой доходит до абсурда, когда вода стоит дороже молока»,— пожаловалась она, подчеркнув, что из-за непростой экономической ситуации индивидуальные предприниматели, с которыми ранее сотрудничали заводы, вынуждены были закрыться.

«Молочная промышленность — низкомаржинальная. Мы не можем продавать молоко по 100 руб. При этом господдержки для молочников, в отличие от производителей хлеба, нет. Есть только поддержка сельхозпроизводителей (занимаются выпуском молока), у которых подорожали корма и добавки»,— резюмировала госпожа Володарская.

По информации департамента информационной политики Свердловской области, производителям молочной продукции предоставляются льготные кредиты на закупку сырья для производства молочной продукции и льготные инвестиционные кредиты. При этом производителям молочного сырья ежегодно предоставляются субсидии, в этом году господдержка составит 2,2 млрд руб.

Директор Талицкого молочного завода Юрий Окунев рассказал «Ъ-Урал» о том, что себестоимость молока внезапно выросла в начале года, в частности цена упаковки выросла в три раза. По его словам, бутылка, которая стоила 3 руб., стала стоить 10 руб. Наиболее тяжелыми месяцами стали март и апрель, с мая началось снижение цен на комплектующие. По словам господина Окунева, сырье подорожало на 15–20%, при этом завод поднимал цену только в апреле. «Сложности были с логистикой, но это отразилось, в первую очередь, на цене. После 10 руб. в мае стоимость бутылки снизилась примерно до 4,5 руб.»,— добавил господин Окунев.

Гендиректор ООО «Молочный кит» (марки «Три коровы два кота», «Наша Маша», «Полевское») Игорь Пехотин перечислил аналогичные проблемы, упоминая и смену логистических цепочек, и удорожание упаковки и расходных материалов. «Санкции свое дело тоже сделали на ту же упаковку, которую Tetra Pak (шведско-швейцарская транснациональная компания.— «Ъ-Урал») производит»,— отметил он в разговоре с «Ъ-Урал». Несмотря на то, что переработчики «пересытились» проблемами в этом году, они сумели сохранить ассортимент выпускаемой продукции.

«Никакой катастрофы нет, это же все уже произошло. Это было заметнее, когда курс скакал, а сейчас уже третий месяц есть определенная стабилизация. Все уже приспособились, нашли каналы. Урожай в этом году был хороший, возможно цены на сырье снизятся. Задача была решена: продукты населению остались доступны. Хочется верить, что в следующем году все наладится»,— добавил господин Пехотин.

Вызовы, с которыми молочники столкнулись в этом году, сохраняются и будут оказывать влияние на сектор в ближайшие годы, рассказала «Ъ-Урал» представитель «Союзмолока» Мария Жебит. «Мы наблюдаем ослабление спроса в первую очередь на современные молочные категории — это йогурты, десерты. По йогуртам падение составило 15% год к году. В то же время растет спрос на традиционные категории молочных продуктов — самые недорогие»,— пояснила Мария Жебит.

Кроме того, укрепление рубля и трудности с логистикой пока не позволяет компаниям компенсировать сокращение внутреннего спроса за счет активации поставок на внешние рынки. Впрочем, по словам эксперта, существенное снижение импорта из стран дальнего зарубежья — Новой Зеландии и Латинской Америки — способствует увеличению производства сыров, сухого молока, сливочного масла на отечественном производстве.

Диана Сунагатуллина