В Ленобласти появится завод по производству пластиковых расходников для промышленности

Правительство Ленинградской области на льготных условиях выделило компании «Полиместрой-АС» (дочерняя структура «АЗОС») земельный участок под строительство завода по производству изделий из композиционных материалов для оборудования химической и металлургической промышленности. Проект стоимостью 500 млн рублей начнут реализовывать следующем году, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Мы одними из первых регионов реализовали такой механизм как "земля за рубль" для создания импортозамещающих производств. Но мы видим, что у него был отложенный эффект. Реальный интерес компании начали проявлять только сейчас, когда оценили новые ниши и рынки сбыта»,— прокомментировал зампред администрации региона — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Земельный участок под застройку «Полиместрой-АС» получила в Кировском районе. Первый этап строительства планируется начать в I квартале 2023 года.

Программа сдачи в аренду земли «за рубль» для реализации проектов по импортозамещению в Ленинградской области реализуется при условии строительства производственных помещений на не менее 60% участка, отметили в региональном правительстве. Ранее на аналогичных условиях в Гатчинском районе землю оформил производитель дорожной и сельскохозяйственной техники.

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