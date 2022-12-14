В горах Адыгеи выпал первый снег

В горах Лаго-Наки в Адыгее выпал первый снег. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Снегопад начался в ночь на 14 декабря и прошел по всей территории региона. Согласно данным Кавказского государственного природного биосферного заповедника, слой снега на плато Лаго-Наки достиг 20 см. На высоте выше 1,7 тыс. м образовался снежный покров.

По данным Росгидромета, на территории Адыгеи в течение недели установится плюсовая температура, ожидается дождь. К началу новой недели температура воздуха достигнет отрицательных значений, возможны осадки в виде дождя и снега.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram