В Нижнем Новгороде готовятся начать рекультивацию свалки на улице Заовражной

Началась подготовка к рекультивации свалки площадью 3,6 га на улице Заовражной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Закончить работы планируют в 2023 году.

Проект рекультивации утвердили в Росприроднадзоре в марте. Подрядчик ООО «Гривна» за 96,5 млн руб. стабилизирует отходы на участке, уложит георешетки и геотекстиль, укрепит откос, восстановит плодородный грунт и засеет его травой.

Работу этой свалки, замаскированной под авторемонтную мастерскую, выявили в 2019 году. В апреле того же года Росприроднадзор начал расследование, а в мае неизвестные подожгли автомобиль начальника управления благоустройства (УБКХиСД) администрации Приокского района Евгения Степанина. Чиновник подозревал в этом организатора свалки.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего на ликвидацию крупных незаконных свалок в 2023 году Нижегородская область направит 459 млн руб. по нацпроекту «Чистая страна». Затраты останутся на уровне 2022 года.

Подробнее о ликвидации свалок — в материале «Ъ-Приволжье» «Расходы на отходы».

Елена Ковалева