Пермскую школьницу, избитую одноклассницей, будет защищать известный адвокат из Казани

Интересы пермской школьницы, пострадавшей в результате избиения, будет представлять президент казанской Национальной ассоциации юристов (НАЮР), адвокат Руслан Нагиев. Об этом господин Нагиев сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, он намерен защитить пострадавшую и привлечь к ответственности родителей напавших на нее подростков.

Ранее в СМИ был опубликован видеоролик, где ученица одной из пермских школ избивает свою сверстницу. СУ СКР по Пермскому краю возбудило по этому факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего лица). Как сообщали в управлении, предварительно установлено, что 8 декабря 2022 года в дневное время между ученицами восьмого класса одного из учебных заведений в Индустриальном районе Перми произошла ссора, в ходе которой школьница 2007 года рождения нанесла однокласснице удары.

Руслан Нагиев, по информации на его сайте, оказывает юридическую помощь по гражданским, уголовным, административным и экстрадиционным делам. Помимо НАЮР возглавляет созданный им же адвокатский центр при Адвокатской Палате Республики Татарстан, а также сотрудничает с правовыми центрами в других городах. Сейчас господин Нагиев участвует в нескольких громких делах. В частности, он представляет интересы директора обстрелянной казанской гимназии №175 Амины Валеевой, которую обвиняют в халатности, а также выступает защитником солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного за расстрел восьмерых сослуживцев.