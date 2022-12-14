В возрасте 92 лет скончался ученый-вирусолог Александр Смородинцев

Основоположник отечественной вирусологии профессор Александр Смородинцев скончался в ночь с 13 на 14 декабря на 93-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Научно-исследовательского института гриппа имени Анатолия Смородинцева.

Александр Смородинцев более 50 лет проработал в НИИ гриппа, основателем и первым директором которого был его отец Анатолий Смородинцев. Он является автором более 200 научных статей и 7 книг. Награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР», медалью «За доблестный труд» и 12 медалями как ветеран Великой Отечественной войны. В 2001 году был избран адъювант-профессором кафедры тропической медицины Университета им. Дж. Вашингтона (США).

Милена Костерева