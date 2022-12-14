Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В возрасте 92 лет скончался ученый-вирусолог Александр Смородинцев

Основоположник отечественной вирусологии профессор Александр Смородинцев скончался в ночь с 13 на 14 декабря на 93-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Научно-исследовательского института гриппа имени Анатолия Смородинцева.

Александр Смородинцев более 50 лет проработал в НИИ гриппа, основателем и первым директором которого был его отец Анатолий Смородинцев. Он является автором более 200 научных статей и 7 книг. Награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР», медалью «За доблестный труд» и 12 медалями как ветеран Великой Отечественной войны. В 2001 году был избран адъювант-профессором кафедры тропической медицины Университета им. Дж. Вашингтона (США).

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...