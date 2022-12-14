В мэрии объяснили убыток от возврата оспоренных перевозчиками штрафов

В департаменте транспорта администрации Перми прокомментировали информацию о необходимости вернуть перевозчикам часть сумм оспоренных ими штрафов. Ранее на заседании комитета Пермской думы по экономическому развитию было озвучено, что за три квартала этого года перевозчикам были выписаны штрафы за некачественное исполнение транспортной работы на сумму 5,4 млн руб., однако они оспорили эти штрафы, и теперь из городского бюджета им по решению суда должны вернуть 6,3 млн руб.

Как уточнили в департаменте, всего в 2020-2022 годах сумма выплаченных штрафов перевозчиками за нарушения условий контракта составила 70 млн руб. По решению суда сумма взыскания по ряду из них была снижена, поскольку сумма штрафа не соответствовала нанесенному ущербу. Общая сумма оспоренных штрафов в 17,8 млн руб. была снижена на 12 млн руб. (с учетом судебных издержек) и составила 5,8 млн руб. «В связи с тем, что удержание штрафов произошло в 2020-2021 годах, а возврат произошел в 2022, результат именно по 2022 году отрицательный. Тем не менее, суммарно за весь период отрицательной разницы между удержанными штрафами и возращенной суммой нет»,— пояснили в ведомстве.