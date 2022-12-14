Рыбинца приговорили к 5 годам колонии за жестокое обращение с детьми и избиение супруги

Суд приговорил 43-летнего мужчину к 5 годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью супруге, нанесение побоев, совершенных в отношении детей, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и за жестокое обращение с дочерями и сыном. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского СК.

По данным следствия, в одной из квартир Рыбинска в мае 2021 года мужчина, будучи пьяным, в ходе конфликта откусил часть уха своей 41-летней жене. В июне того же года подсудимый, «желая подчинить себе волю 12-летней дочери», не менее пяти раз бил девочку. Физическое насилие он применял и к своей 7-летней дочери. Следствием зафиксирован факт жестокого обращения мужчины и с 5-летним сыном.

Алла Чижова