«Наша миссия — делать взаимодействие с государством удобным для банка и его клиентов»

Как сделать взаимодействие с государством удобным для банка, клиентов и граждан? Каким образом выстраивается работа с порталом госуслуг? И какие новые сервисы появились в этом году? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов поговорил с директором дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петром Днепровским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сбербанк Фото: Сбербанк

— Какова роль вашего дивизиона?

— Многие процессы банка в значительной степени связаны с работой госорганов. И наш дивизион является своего рода одним окном, связывающим государственную и банковскую IT-инфраструктуру. Наша миссия — делать взаимодействие с государством удобным для банка, его клиентов и граждан страны. Среди наших контрагентов множество различных ведомств — это Минтруд, Пенсионный фонд, Минобразования, налоговая служба. Но главные у нас — Минцифры и портал госуслуг, с которым мы за последние годы очень сильно продвинулись в интеграции и выводе новых сервисов, к примеру, со «Сбербанком Онлайн».

Как мы с вами знаем, на портале содержатся персональные данные — паспорт, номер СНИЛС, ИНН и другие. Также есть данные из государственных информационных систем, например, из системы налоговой, Минтруда — трудовая книжка и так далее.

Если раньше, чтобы подтвердить доход, клиентам, которые не являются зарплатниками банка (не получают зарплату на карту банка), нужно было приходить и подтверждать его «бумагой», то сейчас достаточно просто нажатием нескольких кнопок авторизоваться на портале госуслуг, дать согласие на передачу данных сведений из информационных систем ведомств. После этого банк их обработает и предоставит лучшее предложение для вас, вам никуда ходить не нужно. На практике это означает следующее: допустим, если раньше по ипотеке для таких клиентов (не зарплатников) у нас процесс мог длиться 7-10 дней, то сейчас это время сокращено до нескольких минут.

— Какие-то новые сервисы в этом непростом году появились по вашему направлению?

— Они постоянно появляются и на «Госуслугах», и в «Сбербанк Онлайн». Последний сервис, который мы запустили в августе — это «Персональный зарплатный проект». Он предназначен для тех клиентов банка, которые не могут перевести свою заработную плату в «Сбер» по разным причинам. Теперь это необязательно. Подключиться к этой программе можно прямо в «Сбербанк Онлайн» в разделе «Зарплата». Стоит просто следовать подсказкам в нем, после чего вам надо переводить часть своей заработной платы в приложении на карту банка. По истечении двух месяцев перевода соответствующих средств и подтверждения дохода с портала госуслуг мы предоставляем клиентам условия точно такие же, как зарплатным. Они более интересны с точки зрения ставок по вкладам, кредитам и другим продуктам.

— Есть ли еще какие-то направления, о которых нам стоит узнать?

— Совместно с государством в настоящий момент мы готовим для клиентов еще две передовые технологии, такие как «Госключ» и «Госбиометрия». Мы их планируем запустить в следующем году. «Госключ» — в первом квартале 2023 года. При помощи данных сервисов наши клиенты смогут подписывать юридически значимые документы.

— Иными словами, «Госключ» — это электронная цифровая подпись?

— По большому счету, да. Она бесплатна для граждан, ее можно скачать, установить и после этого пользоваться сервисами. В первую очередь мы хотим ее внедрить в ипотеке. «Госбиометрия» — это большой шаг вперед по использованию имеющихся технологий. Клиент сможет открыть дистанционно свой счет, получить кредит или воспользоваться другими банковскими сервисами.

— Может ли использование этой самой госбиометрии в перспективе привести к полному отказу от бумажных документов?

— Я убежден, что в конечном счете это должен быть выбор конкретного человека. Если он готов от этого отказаться, то ради бога. Задача государственных органов и нас в том, чтобы такую возможность клиенту или гражданину предоставить.

— Помимо «Госуслуг» вы активно взаимодействуете еще и с налоговой службой. Есть ли какие-то новые проекты в этой сфере?

— Да, в этом году у нас были запущены прорывные проекты. Они касаются в первую очередь упрощенных налоговых вычетов. Один из них — инвестиционный вычет. Если гражданин инвестирует, активно в этом участвует, то до 52 тыс. руб. в год можно получить в виде вычета за инвестиции. Раньше, до внедрения сервиса, нужно было подтверждать это все бумагами, сдавать 3-НДФЛ, соответственно, это временные издержки. Сейчас сократился срок проверки с 3 месяцев до 30 дней. По результатам рассмотрения и принятия решений уже в течение 15 дней приходит соответствующая сумма на счет, при этом никуда ходить не нужно. В этом самая главная прелесть. Сбербанк уже за вас с вашего согласия передаст все эти данные в налоговую службу. По инвестициям, размещенным нашими клиентами в 2021 году, мы уже отправили в Федеральную налоговую службу 260 тыс. таких уведомлений, по которым государство возместило свыше 5 млрд руб. нашим клиентам.

— Я знаю, что есть очень интересный проект, который вы реализуете с Федеральной нотариальной палатой (ФНП).

— Да, Сбербанк вмести с ФНП запустил первым в России сервис электронной нотариальной доверенности. Раньше это был пилот, сейчас мы уже вышли на промышленные решения.

— Это будет отдельное приложение?

— Это интегрировано в одну систему. Допустим, вы находитесь в Москве, и лицо, которому вы хотите выдать нотариальную доверенность, находится в Рязани. Раньше вам нужно было идти к нотариусу оформлять бумажную доверенность, потом курьером или еще как-то отправлять все это своему доверенному лицу. Сейчас вы просто приходите в московский офис нотариуса, говорите, что вам нужна электронная нотариальная доверенность для выполнения операций в Сбербанке. Ваше доверенное лицо может находиться в отделении банка, и через 15 мин после того, как в нотариате выпущена эта доверенность, выполнять все операции, которые вы ему доверите. Это как раз и есть цифровизация и то светлое будущее, к которому мы все идем, упрощая и ускоряя процессы.