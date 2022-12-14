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Самарские врачи впервые провели операцию с помощью отечественного эндопротеза

Врачи клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) впервые провели операцию с помощью отечественного эндопротеза. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Операция была проведена пациенту в травматолого-ортопедическом отделении №1 . Мужчина ранее получил перелом лодыжек, неправильно сросшийся, а также сопровождавшийся повреждением голеностопного сустава.

Эндопротез был разработан специалистами Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ и изготовлен в Центре серийного производства университета, запущенном месяц назад. Разработка самарских специалистов прошла все необходимые доклинические испытания.

Евгений Чернов

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