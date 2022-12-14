Заявления о приеме и переводе в вузы Крыма подали 600 жителей новых регионов

Свыше 600 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей подали заявления о приеме и переводе в образовательные учреждения Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на крымского сенатора Ольгу Ковитиди.

По заявлению сенатора, действующее законодательство не позволяет в полной мере решить вопросы приема и перевода в российские вузы граждан новых субъектов. В связи с этим Ольга Ковитиди отметила, что возникла острая необходимость внесения изменений в постановление правительства РФ, утверждающее особенности приема в образовательные учреждения в 2022 году.

«Необходимо предусмотреть особые условия для граждан указанной категории»,— цитирует издание заявление крымского сенатора.

Ранее студентов и часть сотрудников образовательных организаций Херсонской области эвакуировали в Крым и на левый берег Днепра. В министерстве образования и науки РФ отметили, что, несмотря на эвакуацию, работу 29 вузов и образовательных учреждений в новых регионах РФ приведут в соответствие с российскими стандартами.

Анастасия Донскова

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