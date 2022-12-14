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Коммерсантъ FM
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Совет федерации ввел штрафы до 20 млн рублей за умышленное затопление судна

Совет федерации одобрил на заседании закон о штрафах за умышленное уничтожение судна. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривают штрафы за подобное деяние — до 5 млн руб. для граждан и до 20 млн руб. для юрлиц.

Если собственник затонувшего судна нарушит сроки направления соответствующего уведомления, то штраф для граждан будет в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

За нарушение сроков начала удаления затонувшего судна штраф для граждан составит от 300 тыс. до 1 млн руб., для юрлиц — от 3 млн до 5 млн руб.

Умышленное затопление судна в акватории Северного морского пути или на внутренних водных путях также наказывается штрафом. Для граждан он составит от 3 млн до 5 млн руб., для юрлиц — от 15 млн до 20 млн руб.

Депутаты Госдумы приняли поправки в КоАП в первом и втором чтениях 15 декабря 2021 года и 6 декабря текущего года соответственно.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «За ржавые корабли придется расплатиться».

Мария Федотова

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