Волгоградские власти разработают программу для приведения в порядок инфраструктуры военных городков

Руководство Волгоградской области обратило внимание на состояние инфраструктуры военных городков, которые находятся на территории региона.

Тему на встрече с активом семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, руководителями общественных организаций поднял губернатор Андрей Бочаров.

Он подчеркнул, что решение этого вопроса потребует взаимодействия с Министерством обороны РФ. Речь идет о формировании отдельной программы.

«Мы посмотрим, что необходимо сделать, начиная с дорог, тротуаров, социальных объектов, которые там находятся, обеспечения транспортной доступности», - пообещал губернатор.

Марина Ковалева