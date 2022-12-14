На Кубани специалистами ветслужбы выявлен возбудитель паразитарной болезни — оксиуроза

В Краснодарском крае в ходе лабораторных исследований выявили яйца возбудителя оксиуроза. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора. По данным ведомства, специалисты отдела бактериологии, паразитологии и питательных сред Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили следы заболевания в фекалиях леопардовых гекконов — рептилий, которых в том числе содержат в домашних условиях.

У ящериц и рептилий встречается более 12 родов этого паразита. Оксиураты — это мелкие круглые черви размером не более 5 мм. Патогенность паразитов невелика, но так как они имеют прямой жизненный цикл, это является частой причиной повторного заражения при содержании животных в неволе, особенно при несвоевременной или редкой уборке террариума.

Дмитрий Нестеренко