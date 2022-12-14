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Коммерсантъ FM
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Снегопад затормозил Москву

К какому прогнозу готовиться водителям

Сильный снегопад в Москве 14 декабря привел к многочисленным пробкам на дорогах, несмотря на то, что все городские службы работали в усиленном режиме. Помимо очистки, магистрали также подвергаются обработке противогололедной смесью. В результате осадков высота сугробов в городе местами достигла 28 см, так что трафик будет осложнен в течение еще нескольких дней, прогнозируют собеседники “Ъ FM”.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом осадки, пусть и с меньшей интенсивностью, продолжатся вплоть до выходных, и видимость в городе будет затруднена, рассказал “Ъ FM” ведущий метеоролог портала Gismeteo Леонид Старков: «В Москву вернулась русская зима. Температура воздуха перешла к отрицательным значениям и теперь останется минусовой на продолжительное время. Снегопад, начавшийся ночью 14 декабря и продолжавшийся более 12 часов, сопровождавшийся метелью, восстановил снежный покров. Теперь его высота местами достигает 28 см.

Снегопад связан с влиянием южного циклона, но оно подходит к концу. Однако период неустойчивой снежной погоды продолжится. Еще один снегопад, менее интенсивный, ожидается в пятницу, 16 декабря, и еще один — 17-го числа.

Таким образом, к исходу этой рабочей недели высота снежного покрова уже приблизится к 28-30 см.

Температура останется отрицательной, более того, при прояснениях ночами будет подмораживать до -10 градусов».

Между тем дальнобойщики выкладывают в соцсети видео пробок на МКАД. В некоторых случаях грузовики даже не могут заехать на подъемы. Самый верный шаг в такой ситуации — вообще не садиться за руль, подчеркнул генеральный директор навигационного сервиса «СитиГИД-Москва» Александр Баранов:

«Москва стоит в пробках. Снег шел всю ночь, засыпало всю столицу. Невозможно проехать ни по МКАД, ни по другим крупным магистралям. Фуры повсеместно буксуют, стремятся обогнать друг друга и в итоге перегораживают сразу несколько полос. На выручку приходит только "Дорожный патруль" ЦОДД, автомобили которого помогают эти большегрузы растащить, и только так можно двигаться. Старайтесь перемещаться общественным транспортом, желательно подземным. Автомобили не используйте для длинных маршрутов».

На сколько выросли траты москвичей на подготовку автомобиля к зиме

На фоне обильных осадков растет спрос на услуги по очистке автомобилей от снега и вызволению их из сугробов. Стоимость работ, как следует из объявлений на «Авито», начинается от 2 тыс. руб. “Ъ FM” узнал у подрядчиков, насколько востребованы их услуги: «Снятие автомобилей с сугроба стоит 3-5 тыс. руб., спрос вырос в два-три раза. По факту люди звонят, и, если есть время, едут, помогают друг другу».

14 декабря из-за непогоды также были задержаны около 50 вылетов из столичных аэропортов, порядка 10 отменены. Что касается дорожной ситуации, то заторы будут сопровождать москвичей и на следующей неделе. С 19 декабря, как отметили в ЦОДД, в столице начнутся традиционные предновогодние пробки.

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Александр Рассохин

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