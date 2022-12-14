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В Энгельсе хотят организовать сборку электромобилей

В Саратовской области рассматривается возможность сборки электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Романа Бусаргина, который сегодня в Москве подписал соответствующее соглашение с компанией «АльфаТех».

Инвестор планирует организовать сборку электромобилей, производство аккумуляторных батарей и зарядных станций на площадке в Энгельсе.

Производство может быть запущено во второй половине 2023 года. В следующем году на новом заводе планирует собрать до двух тыс. электромобилей для такси и каршеринга.

Будет создано до 270 рабочих мест. Партнером компании выступает китайский производитель автопрома FAW.

Марина Ковалева

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