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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: суд отказался снять арест с виллы российского бизнесмена Пономаренко во Франции

Административный суд Парижа отказал российскому бизнесмену Александру Пономаренко в срочном снятии ареста с виллы на Французской Ривьере, сообщило агентство Bloomberg.

Александр Пономаренко

Александр Пономаренко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Александр Пономаренко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Адвокаты господина Пономаренко настаивали, что доступ к средствам французской компании SCI, которая управляет недвижимостью, был ограничен после того, как власти Швейцарии заморозили ее единственный банковский счет. Ремонтные работы на вилле, утверждала защита, были также прекращены из-за санкций.

Согласно постановлению суда от 2 декабря, пакетом в 95% акций SCI на данный момент владеет мать детей господина Пономаренко, «чьи очень значительные экономические ресурсы не заморожены, кроме тех, которые находятся в рамках проекта SCI по вилле La Chabanne».

Как отмечает агентство, Александр Пономаренко приобрел виллу La Chabanne с четырьмя акрами земли (примерно 16,1 тыс. кв. м) и видом на море в Сен-Жан-Кап-Ферра более десяти лет назад за €83,5 млн.

28 февраля Европейский союз расширил санкционные списки из-за российской военной спецоперации на Украине и включил в них Александра Пономаренко. После этого бизнесмен решил отказаться от полномочий председателя совета директоров международного аэропорта Шереметьево.

Милена Костерева

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